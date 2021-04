La Regina Elisabetta compie 95 anni: le faranno visita i figli e le nuore (Di martedì 20 aprile 2021) Il 21 aprile la Regina Elisabetta II compie 95 anni e “per lei sarà un giorno triste“. Dopo la perdita dell’amato marito (il principe Filippo d’Edimburgo è morto il 9 aprile scorso) la Sovrana per la prima volta dopo oltre 73 anni di matrimonio si troverà sola nel giorno del suo compleanno. La Royal family però è decisa a non lasciarla sola e alcuni membri si alterneranno per farle visita. Le visite alla Regina nel giorno del compleanno La Regina in lutto per la morte del marito non festeggerà il compleanno, così come da tradizione. La famiglia però è decisa a non lasciarla sola nel suo dolore e infatti i parenti più stretti le faranno visita a rotazione. Di sicuro non mancheranno i figli e le ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Il 21 aprile laII95e “per lei sarà un giorno triste“. Dopo la perdita dell’amato marito (il principe Filippo d’Edimburgo è morto il 9 aprile scorso) la Sovrana per la prima volta dopo oltre 73di matrimonio si troverà sola nel giorno del suo compleanno. La Royal family però è decisa a non lasciarla sola e alcuni membri si alterneranno per farle. Le visite allanel giorno del compleanno Lain lutto per la morte del marito non festeggerà il compleanno, così come da tradizione. La famiglia però è decisa a non lasciarla sola nel suo dolore e infatti i parenti più stretti lea rotazione. Di sicuro non mancheranno ie le ...

