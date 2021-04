La procura di Roma indaga su Ferrovie dello Stato: sotto la lente 1,59 milioni pagati da Generali all’amministratore delegato (Di martedì 20 aprile 2021) Un’indagine della procura di Roma scuote Ferrovie dello Stato. Stando a quanto riporta il Financial Times, sotto la lente dei pm ci sarebbero i contratti tra la società e l’assicuratore Generali. In particolare, la procura vuole vedere chiaro su un pagamento assicurativo di 1,59 milioni di euro all’amministratore delegato della società ferroviaria, Giancarlo Battisti. Stando a quanto emerge, a marzo 2014, Battisti avrebbe presentato la richiesta di assicurazione per malattia (in quel periodo era a capo della divisione treni ad alta velocità di Fsi). Il pagamento è arrivato da Generali 8 mesi dopo: stando a quanto riportato dal Ft, in quell’anno non risulterebbe nessun ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) Un’indagine delladiscuote. Stando a quanto riporta il Financial Times,ladei pm ci sarebbero i contratti tra la società e l’assicuratore. In particolare, lavuole vedere chiaro su un pagamento assicurativo di 1,59di eurodella società ferroviaria, Giancarlo Battisti. Stando a quanto emerge, a marzo 2014, Battisti avrebbe presentato la richiesta di assicurazione per malattia (in quel periodo era a capo della divisione treni ad alta velocità di Fsi). Il pagamento è arrivato da8 mesi dopo: stando a quanto riportato dal Ft, in quell’anno non risulterebbe nessun ...

