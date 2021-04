La prima epoca d’oro del calcio italiano è nata da una secessione (Di martedì 20 aprile 2021) Covato a lungo, il contrasto con risvolti finanziari tra squadre grandi e piccole esplode infine in una clamorosa scissione, con espulsioni reciproche e la disputa di due campionati alternativi. Ci vorrà la politica per imporre la riappacificazione e un nuovo corso che inizierà un’epoca d’oro del calcio, ma al prezzo del definitivo sacrificio delle provinciali sull’altare di quei grossi interessi che soli possono assicurare la grandeur. No, non stiamo parlando della storia della Superlega, di cui al momento non si sa ancora come andrà a finire. Anche se pure questa vicenda è avvenuta sullo sfondo di una pandemia che ha devastato il mondo. E neanche della querelle sui diritti per la pay tv per cui nel 2002-03 non si arrivò a una scissione nel campionato italiano, ma solo a uno slittamento dell’inizio, con la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 aprile 2021) Covato a lungo, il contrasto con risvolti finanziari tra squadre grandi e piccole esplode infine in una clamorosa scissione, con espulsioni reciproche e la disputa di due campionati alternativi. Ci vorrà la politica per imporre la riappacificazione e un nuovo corso che inizierà un’del, ma al prezzo del definitivo sacrificio delle provinciali sull’altare di quei grossi interessi che soli possono assicurare la grandeur. No, non stiamo parlando della storia della Superlega, di cui al momento non si sa ancora come andrà a finire. Anche se pure questa vicenda è avvenuta sullo sfondo di una pandemia che ha devastato il mondo. E neanche della querelle sui diritti per la pay tv per cui nel 2002-03 non si arrivò a una scissione nel campionato, ma solo a uno slittamento dell’inizio, con la ...

