La polizia trova la statua romana di “Togatus” del valore di 100.000 euro (Di martedì 20 aprile 2021) È stata recuperata, dopo un’assenza lunga 10 anni, un marmo Togatus, un’opera del I secolo a.C. trafugata dal parco di villa Marini Dettina. La statua, rubata nel novembre del 2011, si trovava in un negozio dell’antiquariato a Bruxelles, in Belgio. La cosa curiosa riguardante questa notizia è che il rinvenimento dell’opera è stato un colpo di fortuna da parte di due agenti di polizia italiani che si trovavano in Belgio per questioni lavorative. I due agenti, facenti parte della squadra furti d’arte, passavano, al termine del turno di lavoro, fuori dal negozio nel quartiere di Sablon quando hanno notato l’opera con, a fianco, l’offerta. Insospettiti dagli evidenti segni di scavo archeologico, i poliziotti hanno capito immediatamente di trovarsi di fronte ad un’opera unica e che, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) È stata recuperata, dopo un’assenza lunga 10 anni, un marmo, un’opera del I secolo a.C. trafugata dal parco di villa Marini Dettina. La, rubata nel novembre del 2011, siva in un negozio dell’antiquariato a Bruxelles, in Belgio. La cosa curiosa riguardante questa notizia è che il rinvenimento dell’opera è stato un colpo di fortuna da parte di due agenti diitaliani che sivano in Belgio per questioni lavorative. I due agenti, facenti parte della squadra furti d’arte, passavano, al termine del turno di lavoro, fuori dal negozio nel quartiere di Sablon quando hanno notato l’opera con, a fianco, l’offerta. Insospettiti dagli evidenti segni di scavo archeologico, i poliziotti hanno capito immediatamente dirsi di fronte ad un’opera unica e che, ...

Today_it : Il commerciante che perde un portafogli con 3.500 euro, torna indietro e trova la 'sorpresa' della polizia - frenkevita : RT @corrierebologna: #Bologna Trova un portafoglio in via del Pratello con 3.500 euro ma nessun documento. Lo porta in commissariato: ritro… - Lantidotosocial : RT @corrierebologna: #Bologna Trova un portafoglio in via del Pratello con 3.500 euro ma nessun documento. Lo porta in commissariato: ritro… - corrierebologna : #Bologna Trova un portafoglio in via del Pratello con 3.500 euro ma nessun documento. Lo porta in commissariato: ri… - Vivodisogniebas : Perde portafogli con 3500 euro in via del Pratello, ragazzo lo trova e lo consegna alla polizia -