La parlamentare Lucia Vuolo traccia un bilancio della sua attività e pensa alle amministrative

(Di martedì 20 aprile 2021)è stata eletta al Parlamento europeo per la prima volta il 26 maggio del 2019 con ben 41.696 voti. Da quarant’anni militante politica, cattolica cristiana, ha sempre speso le sue forze per aiutare e dare voce al popolo. Eletta in Italia nella Circoscrizione meridionale, ora è componenteCommissione TRAN Trasporti e Turismo ed è supplente in Commissione ENVI Ambiente, Sicurezza Alimentare e Salute Pubblica e in Commissione CONT Controllo Budget. Il suo lavoro è orientato al territorio. Al Sud tiene banco l’alta velocità Salerno – Reggio Calabria. Il progetto collegato al Recovery Fund è stato inviato dal GovernoCommissioni Lavori pubblici per l’approvazione. Dal cuore dell’Europa qual è stato il suo supporto? Il PNRR è un’immensa opportunità per il Sud. Tra febbraio e marzo ho organizzato una ...