La Nutella compie 57 anni, auguri alla crema spalmabile più famosa al mondo: la storia (Di martedì 20 aprile 2021) Buon compleanno alla Nutella. La crema spalmabile più famosa al mondo compie 57 anni. La Nutella, infatti, è nata ufficialmente il 20 aprile 1964. Il compleanno viene 'festeggiato' su Twitter con ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) Buon compleanno. Lapiùal57. La, infatti, è nata ufficialmente il 20 aprile 1964. Il compleanno viene 'festeggiato' su Twitter con ...

Advertising

Cassandracaru : RT @ilvocio: E' il compleanno della Nutella, la figlia di Satana. Compie 57 anni. Cassandra @Cassandracaru #20aprile #ilvocio #Nutellada… - effe_la : RT @flayawa: Il #20Aprile 1964, ad Alba in provincia di #Cuneo, lo stabilimento della Ferrero produce il primo vasetto di #Nutella. La Nu… - zanello82 : RT @flayawa: Il #20Aprile 1964, ad Alba in provincia di #Cuneo, lo stabilimento della Ferrero produce il primo vasetto di #Nutella. La Nu… - AndreaAsilo : RT @flayawa: Il #20Aprile 1964, ad Alba in provincia di #Cuneo, lo stabilimento della Ferrero produce il primo vasetto di #Nutella. La Nu… - ilvocio : E' il compleanno della Nutella, la figlia di Satana. Compie 57 anni. Cassandra @Cassandracaru #20aprile #ilvocio… -