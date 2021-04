La moglie di Grillo difende il figlio dall'accusa di stupro: "Nel video si vede che la ragazza è consenziente" (Di martedì 20 aprile 2021) Parvin Tadjik dormiva nella villa di Porto Cervo la notte della presunta violenza sessuale ed è stata intercettata dai magistrati. Contro la ragazza violentata: "Ha denunciato otto giorni più tardi, dopo aver fatto kitesurf" Leggi su repubblica (Di martedì 20 aprile 2021) Parvin Tadjik dormiva nella villa di Porto Cervo la notte della presunta violenza sessuale ed è stata intercettata dai magistrati. Contro laviolentata: "Ha denunciato otto giorni più tardi, dopo aver fatto kitesurf"

