La moglie di Grillo difende il figlio: "C'è un video, si vede che la ragazza è consenziente" (Di martedì 20 aprile 2021) Oltre a Beppe Grillo, a difendere pubblicamente il figlio Ciro c’è anche la madre, Parvin Tadjik. In un commento - ripreso dal sito Open - al post su Facebook di Maria Elena Boschi dove la deputata di Italia Viva critica il video in cui Beppe Grillo difende il figlio Ciro e i suoi tre amici dall’accusa di stupro, la donna scrive: “C’è un video che testimonia l’innocenza dei ragazzi , dove si vede che lei è consenziente, la data della denuncia è solo un particolare”. Leggi anche... Beppe Grillo furioso, imbarazzo fra le donne M5s (di G. Cerami) Boschi contro Grillo: "Si vergogni. Usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio" Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Oltre a Beppe, are pubblicamente ilCiro c’è anche la madre, Parvin Tadjik. In un commento - ripreso dal sito Open - al post su Facebook di Maria Elena Boschi dove la deputata di Italia Viva critica ilin cui BeppeilCiro e i suoi tre amici dall’accusa di stupro, la donna scrive: “C’è unche testimonia l’innocenza dei ragazzi , dove siche lei è, la data della denuncia è solo un particolare”. Leggi anche... Beppefurioso, imbarazzo fra le donne M5s (di G. Cerami) Boschi contro: "Si vergogni. Usa il suo potere mediatico per assolvere il

Advertising

iside50 : Grillo, anche la moglie difende il figlio: «La ragazza era consenziente, un video lo dimostra». Ira di Amnesty E si… - giovannitrivel3 : RT @recinadam: ma se c'è un video.. che scagiona il figlio, come dicono grillo e la moglie, perché si agitano tanto? c'è il video no?!?! op… - robsalnitro : Ora anche la moglie di #Grillo ci spiega che dopo uno stupro non si va a fare kitsurf, perché la violenza e il dolo… - Mirith_ : RT @recinadam: ma se c'è un video.. che scagiona il figlio, come dicono grillo e la moglie, perché si agitano tanto? c'è il video no?!?! op… - SimoneCosimi : L'offensiva di #Grillo e della moglie Tadjik mi sta dando la nausea. Davvero, questo discutere del video in cui 'si… -