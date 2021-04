La moglie di Beppe Grillo replica a Boschi e difende il figlio | “Il video dimostra che la ragazza era consenziente”

Advertising

CronacaSocial : ?? Il commento di Parvin Tadjik su un post di Maria Elena Boschi e la replica della deputata di #ItaliaViva ? - esposito18669 : La moglie di @beppe_grillo dice che esiste un video che proverebbe l’innocenza di suo figlio. Lo diano ai pm che in… - Giuggio72684862 : RT @Agenzia_Ansa: Bufera su Grillo dopo il video in difesa del figlio, il caso irrompe in Aula alla Camera. La moglie del comico: 'Un video… - margheq : peggio di #beppegrillo solo la moglie di Beppe Grillo. - rosamara1604 : RT @Corriere: La moglie di Grillo contro Boschi: «Ragazza consenziente, c’è un video: mio figlio Ciro è innocente» -

Ultime Notizie dalla rete : moglie Beppe

Lo ha scritto Parvin Tadjik ,diGrillo, in un commento - ripreso dal sito Open - al post su Fb di Maria Elena Boschi dove la deputata di Italia Viva critica il video in cuiGrillo ...""C'è un video che testimonia l'innocenza dei ragazzi , dove si vede che lei è consenziente, la data della denuncia è solo un particolare". Lo ha scritto Parvin Tadjik,diGrillo, in un commento - ripreso dal sito Open - al post su Fb di Maria Elena Boschi dove la deputata di Italia Viva critica il video in cuiGrillo difende il figlio Ciro e i ...Ed è ciò che suo marito Beppe ha sempre fatto con i suoi seguaci: si chiama giustizialismo. Io invece aspetto e rispetto le sentenze, come tutti i cittadini». Così intanto, Maria Elena Boschi risponde ...Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, ha lasciato un commento al post di Maria Elena Boschi che ha attaccato il video del marito. L'articolo “Ragazza consenziente”, la moglie di Beppe Grillo replica ...