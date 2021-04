La mamma di Chiara: "Non c'è rispetto per voi ragazzi" (Di martedì 20 aprile 2021) "Questa sentenza non ha rispetto delle vostra giovane età", Maria Frigerio, la mamma di Chiara Papini, studentessa 19enne travolta e uccisa da un giovane autista in via Papa Giovanni XXIII a Lecco il ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 aprile 2021) "Questa sentenza non hadelle vostra giovane età", Maria Frigerio, ladiPapini, studentessa 19enne travolta e uccisa da un giovane autista in via Papa Giovanni XXIII a Lecco il ...

