La lezione della Roma che dice no alla Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) La Roma, società che ora è di proprietà dell’imprenditore statunitense Dan Friedkin, ha detto no alla Superlega. (Ovviamente) non fa parte dei club fondatori, che hanno storia, giocatori, e brand molto più importanti della società della Capitale, ma comunque sarebbe potuta rientrare tra quelle cinque squadre che verranno scelte ogni anno in base ad alcuni meriti. Lo stesso Florentino Perez, presidente del Real Madrid e della nuova Super League, aveva nominato i giallorossi nella lunga intervista che nella tarda serata di ieri ha rilasciato al canale televisivo spagnolo Mega, inserendola tra quelle che ipoteticamente avrebbero potuto essere pescate: “La meritocrazia non può esserci per 50 squadre, però ci sono club come Roma, Napoli e molti altri che hanno diritto di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) La, società che ora è di proprietà dell’imprenditore statunitense Dan Friedkin, ha detto no. (Ovviamente) non fa parte dei club fondatori, che hanno storia, giocatori, e brand molto più importantisocietàCapitale, ma comunque sarebbe potuta rientrare tra quelle cinque squadre che verranno scelte ogni anno in base ad alcuni meriti. Lo stesso Florentino Perez, presidente del Real Madrid enuova Super League, aveva nominato i giallorossi nella lunga intervista che nella tarda serata di ieri ha rilasciato al canale televisivo spagnolo Mega, inserendola tra quelle che ipoteticamente avrebbero potuto essere pescate: “La meritocrazia non può esserci per 50 squadre, però ci sono club come, Napoli e molti altri che hanno diritto di ...

Advertising

fleinaudi : 'À la guerre comme à la guerre'? No! Lo Stato ha l’obbligo di proteggere i militari impegnati in missioni di guerra… - panibbi : RT @Luciano39420470: le nostre maestre durante il periodo delle scuole elementari iniziavano la lezione con il Segno della Croce, pregand… - FraRavazzolo : RT @mircotonin: Grazie ad Antonio Accetturo della @bancaditalia di Trento per la lezione presso @unibz_news su #evaluation of place-based p… - liberismorisor1 : RT @fleinaudi: 'À la guerre comme à la guerre'? No! Lo Stato ha l’obbligo di proteggere i militari impegnati in missioni di guerra con istr… - ryukhrive : Importante lezione di vita ragazzi: se un vostro amico viene a dirvi che è scivolato, non ridete e non dategli del… -