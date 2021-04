La legalità spiegata ai giovani | 50 libri da leggere e far leggere La proposta della Dirigente Daniele Crimi INTERVISTA

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 20 aprile 2021) Danielascolastico del Liceo linguistico Ninni Cassarà di via Don Orione a Palermo, oggetto, di raid vandalici con tre diverse incursioni in piena zona rossa, porta nel nomescuola, la mission del suo impegno, anche davanti ad episodi di questo tipo che demoralizzano e impongono scelte forti e consequenziali. Per chi avesse dimenticato, il commissario Ninni Cassarà è uno dei tanti donne e uomini che si sono immolati, in Sicilia, nella lotta alla mafia. Tra le numerose operazioni investigative, la "Pizza connection", in collaborazione con forze di polizia degli Stati Uniti. Cassarà fu uno stretto collaboratore di Giovanni Falcone e del cosiddetto "pool antimafia"Procura di Palermo e le sue indagini aiutarono all'istruzione del primo maxiprocesso alle cosche mafiose. Tre figli, una moglie, ...