La Lega fa ostruzionismo sul ddl per inserire l'ambiente in Costituzione: presentati 250mila emendamenti in commissione (Di martedì 20 aprile 2021) Roberto Calderoli deve aver attivato di nuovo il suo software fabbrica-emendamenti. Sono 250mila quelli presentati dalla Lega al ddl per l'inserimento dell'ambiente in Costituzione. Il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento, che è all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato, è scaduto oggi alle 14. Il testo ha raccolto i vari disegni di legge assegnati alla commissione sull'argomento. Per il Carroccio, però, la legge non va bene nella parte che prevede la tutela degli animali: non tutti vanno tutelati. "Serve differenziare con ragionevolezza le tipologie distinguendo tra animali d'affezione, selvatici, d'allevamento o pericolosi", scrivono in una nota i senatori Luigi Augussori, Roberto ...

