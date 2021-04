La frase che rivela il bluff Superlega: "Forse non si farà..." (Di martedì 20 aprile 2021) La frase shock del presidente del Real Madrid Florentino Perez, ora anche numero 1 della neonata Superlega: che la manovra dei 12 club fondatori si riveli solamente un bluff volto a minacciare internamente la Uefa e a far valere maggiormente la propria posizione? Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Lashock del presidente del Real Madrid Florentino Perez, ora anche numero 1 della neonata Superlega: che la manovra dei 12 club fondatori si riveli solamente un bluff volto a minacciare internamente la Uefa e a far valere maggiormente la propria posizione?

La frase che rivela il bluff Superlega: "Forse non si farà..." Ho sentito il Primo Ministro inglese Boris Johnson dire che vuole proteggere la Premier League ed evidentemente è stato informato male da persone che ora hanno dei privilegi che non vogliono perdere. ...

