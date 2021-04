La Fiorentina vince a Verona | 2-1 nell’anticipo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il turno infrasettimanale di Serie A si apre con il 2-1 dellain casa del. È il primo successo dal ritorno in panchina per Beppe Iachini, un risultato che consente ai gigliati di allontanare almeno per il momento la zona bollente della classifica. A decidere la sfida del Bentegodi le reti realizzate da Vlahovic su rigore nel recupero del primo tempo e da Caceres al 65'. L'Hellas accorcia al 72' con Salcedo, ma non basta.Trentaduesima giornata 20/4 ore 20.4521/4 ore 18.30 Milan-Sassuolo, ore 20.45 Bologna-Torino, Crotone-Sampdoria, Genoa-Benevento, Juventus-Parma, Spezia-Inter, Udinese-Cagliari, 22/4 ore 18.30 Roma-Atalanta, ore 20.45 Napoli-LazioClassifica: Inter 75, Milan 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio 58, Roma 54, Sassuolo 46,41, Sampdoria ...

Nella ripresa il Verona parte forte alla ricerca del pari, che le viene annullato al 50' per fuorigioco di Faraoni, ma a colpire ancora è lapoco dopo l'ora di gioco. La firma e' di ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Lain trasferta a Verona nell'anticipo di serie A e guadagna tre punti salvezza, superando momentaneamente di una lunghezza il Genoa in classifica. I viola hanno segnato due reti con ...Il Verona perde la quarta partita di fila al Bentegodi, dove non vince da febbraio. Ma contro la Fiorentina perde immeritatamente, dopo un primo tempo infarcito da quattro occasioni da gol neutralizza ...Dopo oltre un mese la Fiorentina ritrova la via della vittoria e batte il Verona. Tre punti molto importanti nella corsa salvezza ed una iniezione di morale. Decidono il rigore di Vlahovic ed il gol d ...