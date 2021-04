La fabbrica ribelle nella «grande storia»

(Di martedì 20 aprile 2021) È uscito in Germania presso ile prestigioso gruppo editoriale Vandenhoeck&Ruprecht il libro di Dietmar Lange, Aufstand in der Fabrik. Arbeitsverhältnisse und Arbeitskämpfe bei Fiat-Mirafiori 1962 bis 1973 (Rivolta in. Condizione operaia e lotte operaie alla Fiat Mirafiori 1962-1973), pp. 421, euro 63. Messo a paragone con le numerose rievocazioni di quella stagione che la ricorrenza dell’autunno caldo ha stimolato prima e dopo la pandemia, il lavoro di Lange mostra un respiro storico che nulla ha a che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : fabbrica ribelle

Il Manifesto

... con esso, anche qualche mugugno di troppo di un gruppo spesso piuttostoai dettami dei ... il marchio didi Juric .Era saltata in aria la Flobert's, unadi giocattoli esplosivi, un monumento all'... Vi scampò Spartacus, tra le selve, iltracio: estenuandosi a tessere, nelle caverne di lava, il filo ...Audrey Hepburn, vera e propria icona del cinema mondiale, avrà una sua serie TV! Sarà scritta dal figlio e racconterà l'infanzia della diva.L'infanzia di solito riunisce esperienze e ricordi selettivi, ma in molte occasioni è anche una fonte di trauma che ci accompagna per tutta la vita. per ...