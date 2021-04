La Elite Six Cup rimpiazza il Six Major di Rainbow Six nel 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) La Copa Elite Six da América vedrà affrontarsi le migliori squadre di Rainbow Six dell’America latina nel torneo che prenderà il via il prossimo martedì. Con un montepremi di 161 mila dollari americani il torneo è organizzato da Ubisoft e ha come sponsor principale Acer , Logitech ed Intel. Le squadre partecipanti si sono tutte qualificate vincendosi o ottenendo piazzamenti degni di nota nelle leghe locali quali il Campionato Brasiliano, il Campionato Messicano e il Campionato del Sud America. Il Messico sarà rappresentato da Fenix Esports e Atheris Esports, l’Argentina da 9z Team e Malvinas Gaming mentre il Brasile da MIBR, Furia e Team oNe. Inoltre ci saranno anche Ninjas in Pyjamas, FaZe Clan e Team Liquid che, sebbene non siano originarie del Brasile, investono molti soldi in questa regione e perciò possiedono roster nei tornei locali che sono ... Leggi su esports247 (Di martedì 20 aprile 2021) La CopaSix da América vedrà affrontarsi le migliori squadre diSix dell’America latina nel torneo che prenderà il via il prossimo martedì. Con un montepremi di 161 mila dollari americani il torneo è organizzato da Ubisoft e ha come sponsor principale Acer , Logitech ed Intel. Le squadre partecipanti si sono tutte qualificate vincendosi o ottenendo piazzamenti degni di nota nelle leghe locali quali il Campionato Brasiliano, il Campionato Messicano e il Campionato del Sud America. Il Messico sarà rappresentato da Fenix Esports e Atheris Esports, l’Argentina da 9z Team e Malvinas Gaming mentre il Brasile da MIBR, Furia e Team oNe. Inoltre ci saranno anche Ninjas in Pyjamas, FaZe Clan e Team Liquid che, sebbene non siano originarie del Brasile, investono molti soldi in questa regione e perciò possiedono roster nei tornei locali che sono ...

