“La disuguaglianza si può combattere”: il concorso di Oxfam in memoria della scrittrice Alessandra Appiano (Di martedì 20 aprile 2021) Schierarsi dalla parte degli ultimi e combattere le disuguaglianze, dimostrando in diversi modi che è possibile partecipare attivamente alla battaglia a favore dei diritti e impegnarsi per dare pari opportunità a ciascuno. È per riconoscere e sviluppare sempre di più queste azioni concrete di solidarietà sociale che è nata la prima edizione del premio “combattere la disuguaglianza – Si può fare”. Il concorso, ideato da Oxfam, è dedicato alla memoria della scrittrice Alessandra Appiano. L’iniziativa ha ricevuto anche il patrocinio di Rai per il sociale, in collaborazione con l’Associazione Alessandra Appiano – Amici di Salvataggio, fondata proprio in onore della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Schierarsi dalla parte degli ultimi ele disuguaglianze, dimostrando in diversi modi che è possibile partecipare attivamente alla battaglia a favore dei diritti e impegnarsi per dare pari opportunità a ciascuno. È per riconoscere e sviluppare sempre di più queste azioni concrete di solidarietà sociale che è nata la prima edizione del premio “la– Si può fare”. Il, ideato da, è dedicato alla. L’iniziativa ha ricevuto anche il patrocinio di Rai per il sociale, in collaborazione con l’Associazione– Amici di Salvataggio, fondata proprio in onore...

Advertising

sinequa98692522 : @Black___Adam @ZioKlint @j_gufo Se siamo in una situazione in cui c'è discriminazione, marginalizzazione, violenza… - Radfem_Italia : RT @baldini_ilaria: @Radfem_Italia @ilpost @ResFemm @RachelRMoran Non si può migliorare come lavoro ciò che non lo è. L'acquisto dell'acces… - baldini_ilaria : @Radfem_Italia @ilpost @ResFemm @RachelRMoran Non si può migliorare come lavoro ciò che non lo è. L'acquisto dell'a… - mattesini_david : RT @OxfamItalia: '#Oxfam: un premio per combattere la #disuguaglianza'. Aperto a #narratori, #giornalisti, operatori, #associazioni e #azie… - ADM_assdemxmi : RT @OxfamItalia: '#Oxfam: un premio per combattere la #disuguaglianza'. Aperto a #narratori, #giornalisti, operatori, #associazioni e #azie… -

Ultime Notizie dalla rete : disuguaglianza può "Si può fare": un Premio per combattere la disuguaglianza Per questo nasce la 1 a edizione del premio 'Combattere la disuguaglianza - Si può fare', ideato da Oxfam, in collaborazione con l'Associazione 'Alessandra Appiano - Amici di Salvataggio' e con il ...

Il 'virus' della misoginia che l'Italia non riesce a debellare Che come nella retorica più antifemminista diventa la 'colpevole', quella a cui non si può credere ... Sono decenni che andiamo ripetendo che la disuguaglianza tra uomo e donna e la violenza di genere ...

Festività infrasettimanali: il dipendente può scegliere di lavorare Studio Cataldi Per questo nasce la 1 a edizione del premio 'Combattere la- Sifare', ideato da Oxfam, in collaborazione con l'Associazione 'Alessandra Appiano - Amici di Salvataggio' e con il ...Che come nella retorica più antifemminista diventa la 'colpevole', quella a cui non sicredere ... Sono decenni che andiamo ripetendo che latra uomo e donna e la violenza di genere ...