La “discarica di maiali nel Cremonese”: titolare denunciato per inquinamento ambientale dopo il blitz de ilfattoquotidiano.it. La falla dei controlli, inadeguati per legge (Di martedì 20 aprile 2021) Gatti che mangiano carcasse di maiali abbandonate in una fossa a cielo aperto e altri suini lasciati in decomposizione, a contatto con animali vivi, all’interno di un allevamento infestato da topi e scarafaggi, ambiente ideale per la diffusione di eventuali patogeni. Operatori senza alcun presidio sanitario, che urinano sul pavimento delle sezioni di maternità delle scrofe. Violenze e pratiche crudeli (oltre che fuorilegge), come quella del taglio sistematico della coda o della castrazione oltre i sette giorni non realizzata da un veterinario. Sono solo alcune delle irregolarità commesse in un allevamento del Cremonese. Inadempienze di cui, evidentemente, nessuno si era mai accorto, ma di cui sono testimonianze immagini filmate per mesi, da febbraio a settembre 2020 e, ancora, a febbraio 2021 e ricevute dalla Lega Anti Vivisezione. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Gatti che mangiano carcasse diabbandonate in una fossa a cielo aperto e altri suini lasciati in decomposizione, a contatto con animali vivi, all’interno di un allevamento infestato da topi e scarafaggi, ambiente ideale per la diffusione di eventuali patogeni. Operatori senza alcun presidio sanitario, che urinano sul pavimento delle sezioni di maternità delle scrofe. Violenze e pratiche crudeli (oltre che fuori), come quella del taglio sistematico della coda o della castrazione oltre i sette giorni non realizzata da un veterinario. Sono solo alcune delle irregolarità commesse in un allevamento del. Inadempienze di cui, evidentemente, nessuno si era mai accorto, ma di cui sono testimonianze immagini filmate per mesi, da febbraio a settembre 2020 e, ancora, a febbraio 2021 e ricevute dalla Lega Anti Vivisezione. La ...

