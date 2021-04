La critica di Burioni: 'Non ha senso il pass a chi è negativo da 48 ore' (Di martedì 20 aprile 2021) La posizione di Roberto Burioni all'ipotesi di un pass che consentirebbe gli spostamenti ai vaccinati, ai guariti e a chi ha un tampone negativo nelle precedenti 48 ore è molto critica. "Leggo che si consentirebbe libertà a chi ha un tampone negativo nelle 48 ore precedenti per prevenire il Covid. E' come consentire rapporti sessuali non protetti a chi si è infilato un profilattico ... Leggi su globalist (Di martedì 20 aprile 2021) La posizione di Robertoall'ipotesi di unche consentirebbe gli spostamenti ai vaccinati, ai guariti e a chi ha un tamponenelle precedenti 48 ore è molto. "Leggo che si consentirebbe libertà a chi ha un tamponenelle 48 ore precedenti per prevenire il Covid. E' come consentire rapporti sessuali non protetti a chi si è infilato un profilattico ...

