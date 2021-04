La Chiesa di Bologna crea un fondo per ri-bloccare i licenziamenti

Leggi su dire

(Di martedì 20 aprile 2021) BOLOGNA – Lo sblocco dei licenziamenti mette in allarme anche la Chiesa di Bologna. Che ha deciso di stanziare per questo un fondo in aiuto non solo alle famiglie, ma anche ai titolari di micro-imprese perché non licenzino i loro dipendenti, attraverso il nuovo “Patto San Petronio” attivato in questa fase dell’emergenza Covid. “Il perdurare della pandemia- spiega la Curia di Bologna- continua a determinare difficoltà crescenti per tantissime famiglie e destano particolare preoccupazione i provvedimenti con cui verranno sbloccati i licenziamenti e terminerà la cassa integrazione”. La Caritas di Bologna ha ricevuto un contributo di 100.000 euro, attraverso la struttura nazionale, da parte di Cassa centrale Banca-Credito cooperativo italiano insieme alle società del gruppo Allitude, Assicura e Claris Leasing. A queste risorse, la Chiesa di Bologna aggiunge 200.000 euro presi dagli utili della Faac.