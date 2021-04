La Cdu punta sull' uomo debole Armin Laschet | la scelta anti-populista

(Di martedì 20 aprile 2021) L’Unione Cristiano-Democratica di Germania, il partito di Angela Merkel, ha deciso: saràil candidato alla cancelleria per l’Unione che comprende Cdu e Csu, il partito gemello della Baviera il cui leader - Markus Söder – ha ingaggiato un duello per la cancelleria che ha dilaniato per giorni il centrodestra tedesco. Tutti i sondaggi attribuivano maggiori chance di vittoria a Söder, presidente della Baviera e leader più carismatico rispetto al mite, ma la direzione del partito si è espressa con una maggioranza del 77,5% a favore del presidente del partito e governatore della Renania Settentrionale-Vestfalia. Sarà lui a correre al posto di Merkel alle elezioni del 26 settembre, caricandosi dell’eredità ma anche dell’ombra di una cancelliera che per quasi 16 anni ha guidato personalmente il Paese più ricco e ...

