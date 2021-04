La bozza del nuovo ddl | spostamenti | green pass | scuola in presenza e sport

MediasetTgcom24 : Covid, bozza dl: torna zona gialla, misure fino al 31 luglio #Covid - ImpieriFilippo : RT @ultimenotizie: Sale a quattro il limite delle persone che potranno andare in visita ad amici e parenti nelle regioni gialle e arancioni… - ultimenotizie : Sale a quattro il limite delle persone che potranno andare in visita ad amici e parenti nelle regioni gialle e aran… - MedicalScitech : RT @MediasetTgcom24: Covid, la bozza del decreto: torna la zona gialla, misure fino al 31 luglio #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, la bozza del decreto: torna la zona gialla, misure fino al 31 luglio #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : bozza del

Agenzia ANSA

E quanto prevede laDecreto che dovrebbe approdare in Cdm domani. Le disposizioni, prosegue il testo, "non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle Regioni" fatto salvo ...Nelladecreto è previsto che " dal 1° maggio al 15 giugno 2021 , nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione , è consentito lo spostamento verso una sola abitazione ...Nuovo decreto anti-covid. Stato, Regioni, Comuni (Anci) e Province (Upi) sono riunite per approntare le nuove misure. Oltre ai rappresentanti degli Enti locali partecipano in videoconferenza ...E’ quanto si legge in una bozza, ancora suscettibile di modifiche, del decreto legge Covid atteso in Cdm domani (21 aprile). Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa ...