La BBC è sicura: “Manchester City e Chelsea usciranno dalla Superlega, pronti i documenti” (Di martedì 20 aprile 2021) E’ veramente clamorosa la notizia battuta dalla BBC Manchester City e Chelsea usciranno dalla Superlega. A quanto pare il club londinese sta preparando tutta la documentazione per ritirare l’iscrizione alla Superlega. Secondo altri media anche il City sta andando verso la stessa direzione. Sia Manchester City che Chelsea sono due club tra i fondatori della Superlega insieme con Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Inter, Juventus, Milan, Liverpool, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. La Uefa sta prendendo misure importanti contro i club che hanno fondato la Superlega. Il massimo organismo del calcio europeo minaccia di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 aprile 2021) E’ veramente clamorosa la notizia battutaBBC. A quanto pare il club londinese sta preparando tutta la documentazione per ritirare l’iscrizione alla. Secondo altri media anche ilsta andando verso la stessa direzione. Siachesono due club tra i fondatori dellainsieme con Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Inter, Juventus, Milan, Liverpool,United, Real Madrid e Tottenham. La Uefa sta prendendo misure importanti contro i club che hanno fondato la. Il massimo organismo del calcio europeo minaccia di ...

Advertising

minfrly : Banalmente ieri vedendo al bbc la parte di taehyung che lo abbracciava, lui faceva notare di non volere contatto fi… - EllsInNeverland : @romanticnam Abbastanza bene grazie, sono contenta che tu sia tornata! Spero che presto tu stia bene, sono sicura c… - jn88kk : oomfs buongiorno !! i have some questions: ma quindi domani il bbc a che ora è e soprattutto in cosa consiste? perc… -