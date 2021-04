La bambina sopravvissuta a Chernobyl | la storia di Diana Medri

Leggi su dilei

(Di martedì 20 aprile 2021) Dise ne parla tanto, ma forse mai abbastanza, perché ricordare a volte fa davvero paura. E allora qualcuno rimane in silenzio, qualcun altro fa ancora finta di non vedere. Sono passati più di trent’anni da quel giorno in cui il disastro nucleare ha spazzato via i sogni e le speranze di intere città, distruggendo le vite di tante, troppe persone. Una dannata combinazione di errori di gestione e di controllo che hanno portato a quel 26 aprile, giorno nel quale il reattore numero quattro dell’impianto nucleare diesplode. L’allarme e la notizia della catastrofe, però, viene data solo dopo che i sensori della centrale di Forsmark in Svezia, il 28 aprile, registrarono insoliti e alti livelli di radioattività. Il resto è passato allacon la prima evacuazione del villaggio di Pripyat il 2 maggio. Ma è troppo ...