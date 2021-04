Kitikaka – Superlega | il dramma di Florentino | Andrea e Roman | a mani aperte a chiedere l’elemosina “Siamo tutti rovinati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021) “Aiutami che sono messo male”. Dalla Piazza Maggiore di Bologna alla Plaza Mayor di Madrid. Di qua l’homeless Angelo Rizzi, di là il miliardario ridotto con le toppe sui gomitiPerez. È giorno di elemosina per i grandi club della SuperLeague. Cappelli che si ribaltano per raccogliere banconote cadenti,con palmo verso il cielo per raccattare qualche spicciolo, vecchie cinque lire col delfino riesumate nel salvadanaio dei nonni che potranno consentire di comprare il filo interdentale a Lionel Messi o il brillantante da dare sui capelli a Cr7. Fate la carità ai poveri vergognosi Agnelli o Abramovich. Nemmeno Charles Dickens avrebbe potuto inventare tragedia più straziante. John Steinbeck e Frank Capra a confronto sarebbero ancora dei principianti nel raccontare l’improvviso sprofondo nella miseria più nera. I ...