Kawasaki: il Mugello si colora di verde con le Ninja ZX - 10R (ed RR) (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo aver ammirato dal vivo la Ninja 2021, verrebbe spontaneo scrivere a Rea: ' Ehi Johnny, adesso abbiamo la tua stessa moto e per te sono dolori!' . In realtà, come si è potuto vedere nei test SBK ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo aver ammirato dal vivo la2021, verrebbe spontaneo scrivere a Rea: ' Ehi Johnny, adesso abbiamo la tua stessa moto e per te sono dolori!' . In realtà, come si è potuto vedere nei test SBK ...

Advertising

MotozooT : 19 Aprile 2021 – Motozoo Racing by Puccetti protagonista al primo appuntamento dei CIV al Mugello -… - gponedotcom : Kawasaki Ninja ZX-10R e RR 2021: una belva per soli (500) 'manici': In occasione della prima tappa del CIV 2021 al… - gponedotcom : Kawsaki Ninja ZX-10R 2021, presentazione al Mugello: In occasione della prima tappa del CIV 2021 al Mugello, è stat… - CrazyWheels1 : Kawasaki Puccetti Racing Allenamento vincente al Mugello CIV - bside_eventi : Il Kawasaki Puccetti Racing al primo round del CIV al Mugello -