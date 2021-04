Katia Ricciarelli si è vaccinata dopo le polemiche: “Ho fatto AstraZeneca” (Di martedì 20 aprile 2021) La soprano ha annunciato di aver ricevuto il vaccino a La Vita in Diretta, ospite nella puntata di oggi martedì 20 aprile 2021 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 20 aprile 2021) La soprano ha annunciato di aver ricevuto il vaccino a La Vita in Diretta, ospite nella puntata di oggi martedì 20 aprile 2021 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

