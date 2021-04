Katia Ricciarelli si è vaccinata dopo le polemiche: “Ho fatto AstraZeneca” (Di martedì 20 aprile 2021) News La soprano ha annunciato di aver ricevuto il vaccino a La Vita in Diretta, ospite nella puntata di oggi martedì 20 aprile 2021 Pubblicato su 20 Aprile 2021 Katia Ricciarelli si è vaccinata contro il Coronavirus. Qualche settimana fa è stata protagonista di una polemica in televisione proprio a causa del vaccino, ma negli ultimi giorni è arrivato il suo turno. La soprano ha annunciato oggi a La Vita in Diretta di aver ricevuto il vaccino ed è molto felice, di sicuro più tranquilla. Katia Ricciarelli è stata ospite di Alberto Matano anche oggi tra gli ospiti del tavolo, dove si è discusso di diversi argomenti. Non solo di Covid-19, ma anche della famiglia reale inglese e del caso principe Harry che continua a ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) News La soprano ha annunciato di aver ricevuto il vaccino a La Vita in Diretta, ospite nella puntata di oggi martedì 20 aprile 2021 Pubblicato su 20 Aprile 2021si ècontro il Coronavirus. Qualche settimana fa è stata protagonista di una polemica in televisione proprio a causa del vaccino, ma negli ultimi giorni è arrivato il suo turno. La soprano ha annunciato oggi a La Vita in Diretta di aver ricevuto il vaccino ed è molto felice, di sicuro più tranquilla.è stata ospite di Alberto Matano anche oggi tra gli ospiti del tavolo, dove si è discusso di diversi argomenti. Non solo di Covid-19, ma anche della famiglia reale inglese e del caso principe Harry che continua a ...

