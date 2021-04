Kate Winslet svela: "Mia figlia ha iniziato a recitare senza sfruttare il mio cognome" (Di martedì 20 aprile 2021) Kate Winslet ha ricordato di quando sua figlia Mia le ha detto di voler fare l'attrice, scegliendo di presentarsi ai provini senza sfruttare il cognome famoso della madre. Kate Winslet ha raccontato che sua figlia Mia ha iniziato a recitare senza sfruttare il suo cognome ma usando semplicemente quello del suo ex marito, Jim Threapleton. Questa settimana, Kate Winslet è stata ospite dello show di Lorraine Kelly e ne ha approfittato per parlare anche di sua figlia, Mia Threapleton. Probabilmente non tutti sanno che la ragazza, ora 20enne, ha scelto di seguire le orme di sua mamma e di mettersi in gioco ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021)ha ricordato di quando suaMia le ha detto di voler fare l'attrice, scegliendo di presentarsi ai proviniilfamoso della madre.ha raccontato che suaMia hail suoma usando semplicemente quello del suo ex marito, Jim Threapleton. Questa settimana,è stata ospite dello show di Lorraine Kelly e ne ha approfittato per parlare anche di sua, Mia Threapleton. Probabilmente non tutti sanno che la ragazza, ora 20enne, ha scelto di seguire le orme di sua mamma e di mettersi in gioco ...

