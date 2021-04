Juventus-Parma, Pirlo: “Superlega? Il presente è la Champions. Chiesa da valutare, torna Ronaldo” (Di martedì 20 aprile 2021) Andrea Pirlo ha presentato Juventus-Parma ai microfoni dei media italiani, rispondendo alle domande dei giornalisti collegati da remoto. L’allenatore del club bianconero ha parlato della preparazione al delicato scontro di campionato, particolarmente importante in vista della serrata lotta Champions. Inoltre, il tecnico italiano ha espresso alcune considerazioni in merito alla creazione della Superlega, che riunirebbe i club più abbienti del panorama europeo. Di seguito le fasi salienti delle dichiarazioni di Andrea Pirlo, divise per argomento e importanza specifica. CONDIZIONI DELLA SQUADRA – “La squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando dalla partita domenica. Abbiamo speso tanto e fortunatamente abbiamo avuto il tempo necessario per recuperare. Ho in testa delle rotazioni, ma ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Andreaha presentatoai microfoni dei media italiani, rispondendo alle domande dei giornalisti collegati da remoto. L’allenatore del club bianconero ha parlato della preparazione al delicato scontro di campionato, particolarmente importante in vista della serrata lotta. Inoltre, il tecnico italiano ha espresso alcune considerazioni in merito alla creazione della, che riunirebbe i club più abbienti del panorama europeo. Di seguito le fasi salienti delle dichiarazioni di Andrea, divise per argomento e importanza specifica. CONDIZIONI DELLA SQUADRA – “La squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando dalla partita domenica. Abbiamo speso tanto e fortunatamente abbiamo avuto il tempo necessario per recuperare. Ho in testa delle rotazioni, ma ...

