Juventus-Parma | Pirlo | “Ronaldo recuperato Superlega? Agnelli ci ha spiegato il progetto”

(Di martedì 20 aprile 2021), Andreain conferenza stampa: “Chiesa dovrà stare fermo per qualche giorno”. TORINO – Vigilia diper Andrea. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i Ducali, in programma alle 20:45 di mercoledì 21 aprile 2021., la conferenza stampa di AndreaIn conferenza stampa Andreaha affrontato un argomento molto delicato come quello della. “Non ho sentitolontano in questi giorni – ha detto il tecnico bianconero, riportato da tuttomercatoweb.com – lo vediamo quasi tutti i giorni e oggi ci haa grandi linee il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Parma

In conferenza stampa oggi il tecnico dellaAndrea Pirlo più che parlare del, prossimo avversario per la gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 all'Allianz Stadium di ...Lariceve il: i bianconeri si sono aggiudicati le ultime tre partite in campionato contro i gialloblù ma non sono mai arrivati a quota quattro. L' Inter fa visita allo Spezia : i ...live Juventus, Pirlo: 'In mattinata Agnelli ci ha parlato della Super League. È sereno e ha voglia di giocare e stare di nuovo bene fisicamente, domani può essere l'opportunità per tornare a schierarl ...La conferenza pre Juventus-Parma di Roberto D’Aversa dal Centro Sportivo di Collecchio. Il tecnico abruzzese ha parlato della forte delusione post Cagliari (4-3) e delle residue speranze salvezza. D’A ...