Juventus-Parma | Pirlo | “La Superlega è il futuro | siamo fiduciosi Formazione? Vi svelo 3 titolari”

Leggi su mediagol

(Di martedì 20 aprile 2021)? Società all’avanguardia e in prima linea.Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Andrea, intervenuto in occasione della canonica conferenza stampa della vigilia al match di Serie A tra. L'allenatore della franchigia bianconera è stato chiamato a rispondere ad alcune domande legate all'avvento della nuova, della quale il club di Andrea Agneli fa parte in quanto una tra le 12 società fondatrici. L'ex centrocampista ha espresso il suo parere in merito a questa nuova competizione, snocciolando i dubbi dei più scettici dinnanzi a questo innovativo e moderno progetto calcistico.Super League, i tifosi dell’Atalanta: “Piazze come Palermo e Catania meriterebbero il posto di, Inter e Milan”Ecco le sue parole:“Questo è un progetto ...