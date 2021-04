Juventus | il nuovo ruolo di Dybala è un punto interrogativo

(Di martedì 20 aprile 2021) Laè pronta a valutare le nuove strategie di mercato in vista della prossima stagione.di domanda sul futuro di, la Joya potrebbe lasciare Torino già nei prossimi mesi Quale sarà il futuro di Pauloin vista della prossima stagione? L’attaccante argentino valuterà il da farsi nel corso dei prossimi mesi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovo

Corriere della Sera

Sono in molti a criticare, o almeno a guardare con perplessità, ilmodello della Superlega di calcio. Ormai ufficialmente lanciato dai dodici grandi club promotori , tra i quali le, Inter e Milan, l'iniziativa unilaterale è stata subito oggetto delle ...E poi: la Juve di Agnelli come arriverebbe? Le questioni da chiarire che restano sul tavolo Superlega, lain Borsa vola: i mercati scommettono sul "" calcio modello Usa Superlega, JP ...Chirico: 'Promossi e Bocciati di Atalanta-Juve'. Chirico: 'Questa è la Juve senza Ronaldo! Su Szczesny e Buffon.'. Pirlo: 'Tutti si sono sacrificati, anche CR7. Questo è lo spirito Juve'. Pirlo: 'Vitt ...Sono in molti a criticare, o almeno a guardare con perplessità, il nuovo modello della Superlega di calcio. Ormai ufficialmente lanciato dai dodici grandi club promotori, tra i quali le Juventus, ...