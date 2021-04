Juventus, doppio tampone negativo per Bernardeschi. Il comunicato (Di martedì 20 aprile 2021) Buone notizie per la Juventus, ecco il comunicato che annuncia la guarigione di Federico Bernardeschi: “Federico Bernardeschi ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”. COVID 19 – Guarito @fBernardeschi: https://t.co/ZJpRWsOaY7 pic.twitter.com/eu4ItZZ82n — JuventusFC (@Juventusfc) April 20, 2021 Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Buone notizie per la, ecco ilche annuncia la guarigione di Federico: “Federicoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare () per Covid-19 con esito. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”. COVID 19 – Guarito @f: https://t.co/ZJpRWsOaY7 pic.twitter.com/eu4ItZZ82n —FC (@fc) April 20, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

