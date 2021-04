Juve Stabia, le scelte per il Catanzaro: cinque assenti per Padalino (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Juve Stabia–Catanzaro, valevole per la 35a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 21 aprile 2021, con inizio alle ore 15 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Portieri: Farroni, Gianfagna, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Lia, Mulè, Oliva, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Guarracino, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa. Indisponibili: Bovo, Iannoni, Lazzari, Mastalli. Squalificati: Rizzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match, valevole per la 35a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 21 aprile 2021, con inizio alle ore 15 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Farroni, Gianfagna, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Lia, Mulè, Oliva, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Guarracino, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa. Indisponibili: Bovo, Iannoni, Lazzari, Mastalli. Squalificati: Rizzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Juve Stabia, le scelte per il #Catanzaro: cinque assenti per #Padalino ** - ssjuvestabiaspa : Juve Stabia-Catanzaro, i convocati di Padalino #forzajuvestabia - USCatanzaro1929 : ??| PRE-GARA #Calabro ?? “Siamo sereni e concentrati, pronti a dare ancora il massimo” ?? - sportli26181512 : Serie C, i recuperi Juve Stabia-Catanzaro e Juve U23-Olbia in pay-per-view su Sky: Mercoledì 21 aprile alle ore 15,… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - Recuperi Juve Stabia-Catanzaro e Juventus U23-Olbia in diretta pay-per-view su Sky Primafila -