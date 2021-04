Johnson&Johnson | l’Ema | “Possibili legami con rare trombosi Rapporto rischi benefici rimane positivo”

Leggi su tpi

(Di martedì 20 aprile 2021) Covid, il parere delsul vaccino Johnson&Johnson L’agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il suo sostanziale via libera al vaccino anti-Covid Johnson & Johnson. Il comitato per la sicurezza (Prac) ha rilevato “con“, ma conferma che ilo-o complessivofavorevole alla somministrazione. Lo rende notoin un comunicato. Nelle informazioni sul prodotto per il vaccino Janssen dovrebbe essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con piastrine basse, per i quali gli esperti hanno trovato “un possibile collegamento” con la dose Johnson & Johnson. Il Prac ha anche concluso che questi eventi vanno elencati come effetti ...