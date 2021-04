Johnson&Johnson, Fda blocca la produzione del vaccino in uno stabilimento Usa (Di martedì 20 aprile 2021) La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid 19 Johnson&Johnson in uno stabilimento di Baltimora dove il mese scorso erano state ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione delladi vaccini anti Covid 19 Johnson&Johnson in unodi Baltimora dove il mese scorso erano state ...

Advertising

RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - RaiNews : Ai governi europei, Johnson & Johnson ha consigliato di tenere ferme le dosi del #vaccino in attesa delle linee gui… - Corriere : Il video con tutte le bugie di Boris Johnson fa dieci milioni di clic «Non riesce a dir... - Matthew82069336 : Boris Johnson = Pinocchio ! - Frances27455213 : RT @SkySportNBA: NBA, Chris Paul nella storia: supera Magic Johnson per assist e diventa 5° all-time -