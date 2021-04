Johnson&Johnson | FDA blocca la produzione del siero

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 20 aprile 2021) La Food&Drug Administration hato ladel vaccino J&J in uno stabilimento di Baltimora, dove un mese fa 15 milioni di dosi erano state rovinate. Il lotto rovinato, secondo la FDA “non soddisfaceva i requisiti di qualità”. La Emergent BioSolutions ha dichiarato che la Fda ha chiesto il 16 aprile di interrompere lanello stabilimento di Baltimora, e lo fa scrivendo una nota: “Il 16 aprile 2021, su richiesta della FDA, Emergent ha accettato di non avviare ladi alcun nuovo materiale presso la sua struttura di Bayview e di mettere in quarantena il materiale esistente fabbricato presso la struttura di Bayview in attesa del completamento dell’ispezione e della riparazione di eventuali anomalie”. Pare, infatti, che lo stabilimento in questione non sia ancora stato ...