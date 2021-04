Johnson & Johnson, trimestrale batte attese. Ricavi per 100 milioni da vaccino Covid (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Johnson & Johnson ha registrato risultati migliori delle attese nel primo trimestre del 2021. I Ricavi sono stati pari a 22,3 miliardi di dollari, in crescita del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e si confrontano con i 21,98 miliardi di dollari previsti dagli analisti. L’utile per azione rettificato è stato di 2,59 dollari, in aumento del 12,6% sul 2019 e superiore ai 2,34 attesi, secondo dati Refinitiv. La società farmaceutica statunitense ha riportato 100 milioni di dollari di Ricavi nel primo trimestre dal suo vaccino Covid-19 (tutti concentrati negli USA), che nel frattempo è in attesa di un via libera negli Stati Uniti e in Europa dopo la sospensione delle sua ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) –ha registrato risultati migliori dellenel primo trimestre del 2021. Isono stati pari a 22,3 miliardi di dollari, in crescita del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e si confrontano con i 21,98 miliardi di dollari previsti dagli analisti. L’utile per azione rettificato è stato di 2,59 dollari, in aumento del 12,6% sul 2019 e superiore ai 2,34 attesi, secondo dati Refinitiv. La società farmaceutica statunitense ha riportato 100di dollari dinel primo trimestre dal suo-19 (tutti concentrati negli USA), che nel frattempo è in attesa di un via libera negli Stati Uniti e in Europa dopo la sospensione delle sua ...

