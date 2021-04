Johnson & Johnson e trombosi, l'Ema: vaccino sicuro, benefici superano i rischi (Di martedì 20 aprile 2021) Il vaccino monodose Janssen di J&J ? Ecco il 'verdetto' dell' Ema sul suo utilizzo: il rapporto rischi - benefici rimane positivo anche se - riconosce l'Agenzia europea del farmaco - sono "possibili"... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Ilmonodose Janssen di J;J ? Ecco il 'verdetto' dell' Ema sul suo utilizzo: il rapportorimane positivo anche se - riconosce l'Agenzia europea del farmaco - sono "possibili"...

Advertising

RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - SkyTG24 : Vaccini Usa, Fda blocca produzione di Johnson&Johnson in uno stabilimento di Baltimora - lorepregliasco : EMA dice che c’è un possibile nesso tra il vaccino Johnson&Johnson e rarissime trombosi, ma che il rapporto tra ben… - Castistyle7 : RT @NuovoNando: Il calcio ha bisogno di storie come l'Atalanta, l'atletica ha bisogno di storie come Ben Johnson, il ciclismo ha bisogno di… - FrankoZ29 : RT @LaNotiziaTweet: Ema: possibile un nesso tra il vaccino Johnson & Johnson e le trombosi cerebrali rare. Ma l'Agenzia Europea del Farmaco… -