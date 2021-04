Jo Squillo a Pomeriggio Cinque, il dramma dopo l’Isola dei Famosi 2019: “Non potrò più né correre né ballare” (Di martedì 20 aprile 2021) Jo Squillo ha confidato le sue condizioni di salute a Pomeriggio 5. dopo l’incidente all’Isola dei Famosi 2019, per la cantante è iniziato un calvario vero e proprio che ora pare culminato nel dramma dell’impossibilità di tornare a correre e ballare. Jo Squillo: l’incidente a l’Isola dei Famosi 2019 Jo Squillo ha rivelato i suoi problemi di salute a Barbara D’Urso durante una puntata di Pomeriggio 5. La storica cantante e presentatrice simbolo degli anni ’80 e ’90 ha ripercorso il suo dramma dall’incidente all’Isola dei Famosi 2019. Infatti, nel corso del ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 aprile 2021) Joha confidato le sue condizioni di salute a5.l’incidente aldei, per la cantante è iniziato un calvario vero e proprio che ora pare culminato neldell’impossibilità di tornare a. Jo: l’incidente adeiJoha rivelato i suoi problemi di salute a Barbara D’Urso durante una puntata di5. La storica cantante e presentatrice simbolo degli anni ’80 e ’90 ha ripercorso il suodall’incidente aldei. Infatti, nel corso del ...

