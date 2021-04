J&J, per Ema benefici superano rischi: con ok Aifa vaccino alle Regioni (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ema non impone limitazioni per il vaccino Johnson&Johnson, pur riconoscendo un “possibile” legame causale con casi “molto rari” verificatisi in persone di età inferiore a 60 anni, per “la maggioranza nelle donne“. L’Agenzia conferma che il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo. Se anche l’Aifa darà il via libera, il Commissariato per l’emergenza è pronto a consegnare alle Regioni, già da domani, 184 mila dosi che si trovano a Pratica di Mare. Per le vaccinazioni sono previsti target giornalieri e settimanali assegnati ad ogni Regione, con valori fissati 10 giorni prima di ogni settimana di riferimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ema non impone limitazioni per ilJohnson&Johnson, pur riconoscendo un “possibile” legame causale con casi “molto rari” verificatisi in persone di età inferiore a 60 anni, per “la maggioranza nelle donne“. L’Agenzia conferma che il rapportoo-o complessivo rimane positivo. Se anche l’darà il via libera, il Commissariato per l’emergenza è pronto a consegnare, già da domani, 184 mila dosi che si trovano a Pratica di Mare. Per le vaccinazioni sono previsti target giornalieri e settimanali assegnati ad ogni Regione, con valori fissati 10 giorni prima di ogni settimana di riferimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

