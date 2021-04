Italia-Usa, Alfonso Ruffo confermato nel Board della Niaf (Di martedì 20 aprile 2021) Il direttore responsabile de ildenaro.it e direttore editoriale del Gruppo Economy, Alfonso Ruffo, è stato confermato per i prossimi quattro anni nel Board della Niaf – National Italian American Foundation -, la più importante organizzazione italo-americana con sede a Washington. Ruffo è l’unico esponente dell’organo direttivo della fondazione che risiede in Italia. L’altro Italiano, l’oncologo Antonio Giordano, presidente dello Sbarro Institute per la Ricerca sul Cancro, vive e lavora a Philadelphia. Il nuovo presidente della fondazione, succeduto a Gabe Battista e Patricia De Stacy Harrison, è Robert E. Carlucci, fondatore e amministratore di RC Group leader nel mercato immobiliare ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Il direttore responsabile de ildenaro.it e direttore editoriale del Gruppo Economy,, è statoper i prossimi quattro anni nel– Nationaln American Foundation -, la più importante organizzazione italo-americana con sede a Washington.è l’unico esponente dell’organo direttivofondazione che risiede in. L’altrono, l’oncologo Antonio Giordano, presidente dello Sbarro Institute per la Ricerca sul Cancro, vive e lavora a Philadelphia. Il nuovo presidentefondazione, succeduto a Gabe Battista e Patricia De Stacy Harrison, è Robert E. Carlucci, fondatore e amministratore di RC Group leader nel mercato immobiliare ...

