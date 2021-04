Italia-Irlanda in tv: data, orario e diretta streaming finale 3°-4° posto Sei Nazioni femminile 2021 rugby (Di martedì 20 aprile 2021) Il Sei Nazioni femminile 2021 di rugby è ormai giunto ad un passo dalla sua conclusione. L’Italia, che finora può vantare una vittoria contro la Scozia ed una sconfitta per mano dell’Inghilterra, affronterà l’Irlanda. In quel di Parma si disputerà infatti la finale per il 3°-4° posto, che vedrà le due nazionali contendersi il gradino più basso del podio. Il bilancio attuale delle avversarie è uguale a quello delle azzurre, ovvero una vittoria (ai danni del Galles) e una sconfitta (contro la Francia). Appuntamento fissato per le ore 15.00 di sabato 24 aprile. diretta tv dell’evento su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà offerta da Eurosport Player. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Il Seidiè ormai giunto ad un passo dalla sua conclusione. L’, che finora può vantare una vittoria contro la Scozia ed una sconfitta per mano dell’Inghilterra, affronterà l’. In quel di Parma si disputerà infatti laper il 3°-4°, che vedrà le due nazionali contendersi il gradino più basso del podio. Il bilancio attuale delle avversarie è uguale a quello delle azzurre, ovvero una vittoria (ai danni del Galles) e una sconfitta (contro la Francia). Appuntamento fissato per le ore 15.00 di sabato 24 aprile.tv dell’evento su Eurosport 2, mentre lasarà offerta da Eurosport Player. SportFace.

