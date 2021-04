Italgas: Gallo, 'vedremo Cingolani, condividere visione su gas' (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - I vertici di Italgas incontreranno il ministro per la Transizione energetica, Roberto Cingolani. "Lo vedremo, ma più che sulle gare gas ci piacerebbe dare al ministro Cingolani quella visione che ho raccontato in assemblea e cioè il ruolo che le strutture del gas possono giocare nella transizione energetica e quali sono i passi che gli operatori devono compiere affinché quelle infrastrutture siano in grado di farlo", ha spiegato ai giornalisti Paolo Gallo, ad Italgas, a margine dell'assemblea dei soci. "Noi - ha precisato - continuiamo a investire e non è detto che tutti lo facciano. Le gare sono l'ultima appendice, il punto di partenza è condividere una visione". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - I vertici diincontreranno il ministro per la Transizione energetica, Roberto. "Lo, ma più che sulle gare gas ci piacerebbe dare al ministroquellache ho raccontato in assemblea e cioè il ruolo che le strutture del gas possono giocare nella transizione energetica e quali sono i passi che gli operatori devono compiere affinché quelle infrastrutture siano in grado di farlo", ha spiegato ai giornalisti Paolo, ad, a margine dell'assemblea dei soci. "Noi - ha precisato - continuiamo a investire e non è detto che tutti lo facciano. Le gare sono l'ultima appendice, il punto di partenza èuna".

