Italgas | Gallo e Dell' Acqua | ' ruolo ambizioso e di primo piano in decarbonizzazione'

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - E' un "ruolo ambizioso e di primo piano" quello che vuole giocare Italgas nel piano di transizione energetica verso la decarbonizzazione di economia e consumi. Lo hanno sottolineato il presidente di Italgas, Alberto Dell'Acqua, e l'amministratore delegato, Paolo Gallo, parlando agli azionisti durante l'assemblea dei soci, che vede presente il 77,16% del capitale. Nel 2020, "l'anno più difficile", il gruppo ha superato in investimenti "il record che sembrava già elevato nel 2019", ha sottolineato ancora Gallo, parlando dei passi avanti nella digitalizzazione Delle reti e Delle infrastrutture. "Il gas naturale, visto anche ...

