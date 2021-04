Isola dei Famosi, "Si pulisce il c**o con la foto di Fariba Tehrani": gesto shock di Paul Gascoigne (Di martedì 20 aprile 2021) Paul Gascoigne esagera durante le Nomination segrete. Il naufrago de L'Isola dei Famosi fa un gesto shock contro Fariba Tehrani che fa infuriare anche la figlia Giulia Salemi. Leggi su comingsoon (Di martedì 20 aprile 2021)esagera durante le Nomination segrete. Il naufrago de L'deifa uncontroche fa infuriare anche la figlia Giulia Salemi.

