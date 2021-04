Isola dei Famosi, serata amara per le Valchirie: ecco cosa è successo (Di martedì 20 aprile 2021) Una vera e propria debacle delle Valchirie ha segnato il decimo live dell’Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti è stata eliminata mentre Vera Gemma, Fariba Tehrani e Miryea Stabile sono finite in nomination. I dettagli E’ stato davvero molto intenso il decimo live dell’edizione numero quindici dell’Isola dei Famosi, un live che ha mostrato in maniera plastica la creazione netta, con relativa spaccatura, tra i due gruppi di naufraghi. Da un lato le Valchirie, che vivono una serata molto amara dall’altro Il Branco che segna più di un punto. Partiamo dalla gara. Come ampiamente previsto il televoto premia Vera Gemma e boccia Beatrice Marchetti. Ma contrariamente al solito l’esito della gara non viene letto nella Palapa ma sua Playa ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021) Una vera e propria debacle delleha segnato il decimo live dell’dei, Beatrice Marchetti è stata eliminata mentre Vera Gemma, Fariba Tehrani e Miryea Stabile sono finite in nomination. I dettagli E’ stato davvero molto intenso il decimo live dell’edizione numero quindici dell’dei, un live che ha mostrato in maniera plastica la creazione netta, con relativa spaccatura, tra i due gruppi di naufraghi. Da un lato le, che vivono unamoltodall’altro Il Branco che segna più di un punto. Partiamo dalla gara. Come ampiamente previsto il televoto premia Vera Gemma e boccia Beatrice Marchetti. Ma contrariamente al solito l’esito della gara non viene letto nella Palapa ma sua Playa ...

