Isola dei famosi: sbuca il fidanzato segreto di una sexy naufraga (Di martedì 20 aprile 2021) Beatrice Marchetti, è la modella lombarda, considerata la più sexy naufraga di questa edizione de L’Isola dei famosi, eliminata dopo il ballottaggio con Fariba Tehrani, la mamma new age di Giulia Salemi. Su di lei spunta il segreto Beatrice Marchetti, modellaBeatrice Marchetti, la regina delle passarelle e la sexy naufraga, eliminata da L’Isola dei famosi, è un personaggio che ha fatto parlare di sè anche per aver fatto gli occhi dolci allo youtuber Awed. Con all’attivo 41 milioni di followers, Beatrice è molto seguita sui social, nata nel 1996 a Zone in provincia di Brescia. I suoi genitori continuano ad abitare da quelle parti: lei, dal 2013 è andata a vivere a Milano. Beatrice, fin dall’età di 16 anni fa la modella: ... Leggi su kronic (Di martedì 20 aprile 2021) Beatrice Marchetti, è la modella lombarda, considerata la piùdi questa edizione de L’dei, eliminata dopo il ballottaggio con Fariba Tehrani, la mamma new age di Giulia Salemi. Su di lei spunta ilBeatrice Marchetti, modellaBeatrice Marchetti, la regina delle passarelle e la, eliminata da L’dei, è un personaggio che ha fatto parlare di sè anche per aver fatto gli occhi dolci allo youtuber Awed. Con all’attivo 41 milioni di followers, Beatrice è molto seguita sui social, nata nel 1996 a Zone in provincia di Brescia. I suoi genitori continuano ad abitare da quelle parti: lei, dal 2013 è andata a vivere a Milano. Beatrice, fin dall’età di 16 anni fa la modella: ...

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - PietroSa11 : @fanpage Vi piacerebbe eh? Pensate all'isola dei famosi, che li siete più competenti! - TizianaVKing : RT @Dimplee31: Hanno messo Film Out all'isola dei famosi ?? @BANGTANITA_B1CS @BTSItalia_twt -